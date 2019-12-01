İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Türkiye mevsim normallerinin üstünde devam eden havaların ardından soğuk havanın etkisine girdi. Düşen sıcaklıklarla birlikte Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterdi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
ANTALYA'YA İLK KAR DÜŞTÜ
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı düştü. Trafik ekipleri, Antalya- Konya yolunda sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyardı.
Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 17.00'de kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi, beyaza büründü. Yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Burdur merkeze 77, Salda Gölü'ne 17 km uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 1840 rakımlı kayak merkezi beyaza büründü. Ancak kar kalınlığı kayak yapacak kalınlığa ulaşmadı. İşletmecileri kar yağışının devam etmesi halinde tesisin 2- 3 hafta içinde açılabileceğini söyledi.