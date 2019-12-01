Bilim insanları açıklayamıyor... Yeni doğmuş buzağasının fotoğrafını çekerken gördüğü şey şoke etti!
Bu fotoğraflara ve olaylara akıl sır ermiyor... Ardahan'da yaşayan Cengiz Morkoç ahırında çektirdiği bir fotoğraf, görenleri şoke etti. Morkoç, yeni doğmuş buzağısının fotoğrafını çekerken arka planda beliren görüntüyü fark edince neye uğradığını şaşırdı. İşte o esrarengiz olaylardan seçmeler...
01.12.2019 15:09
- Son Güncelleme: 01.12.2019 15:16
UZAYLILAR VE PARANORMAL VARLIKLAR GERÇEKTEN VAR MI?
Geçmişten günümüze kadar herkesin aklında soru işereti olarak kalan uzaylıların ve tanımlanamayan varlıkların gerçek olduğunu düşündüren fotoğraflar, olaylar...
Solda kapıdan uzanmış bakan yüze ve sağda ışık hüzmesi gibi görünen silüete dikkat edin.
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