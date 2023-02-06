Pazarama büyük yılbaşı çekilişi sonuçları | Renault Zoe, iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy ZFlip kazananlar
Milli Piyango İdaresi'nin 15.12.2022 tarihli izniyle düzenlenen Pazarama büyük yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. 31.01.2023 tarihinde yapılan söz konusu çekilişe 35.833 katılım gerçekleşti. Talihliler Renault Zoe Intense 80 kW Z.E. 50 2022 Model Otomobil, Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB, Samsung Galaxy ZFlip 4 128 GB, Pazarama Hediye Çeki gibi ödüllerin sahibi oldu. İşte Pazarama büyük yılbaşı çekilişinin sonuçları...
06.02.2023 07:15 - Son Güncelleme: 06.02.2023 07:15