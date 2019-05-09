15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor
Temeli 6 yıl önce atılan ve İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenerek yapılan, 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı yarın cuma namazının ardından yapılacak.
Temeli 6 yıl önce atılan, İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenilerek tasarlanan ve 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı yarın cuma namazının ardından yapılacak.
Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent'te 125 bin metrekarelik alanda inşa edilen cami ve külliye, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip. Türk-İslam mimarisinden esinlenilerek tasarlanan ve başkentin sembol mekanlarından biri olmaya aday cami ve külliye hem ibadet hem de yaşam ve kültür alanı olarak hizmet verecek.
Ayrıca, kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak yemeklerin yoksullara dağıtılacağı imarethane (aşevi), yaklaşık 60 dükkanın bulunduğu iki katlı bedesten (kapalı çarşı) ile geleneksel el sanatlarının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar arasında bulunuyor.