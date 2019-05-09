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15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

Temeli 6 yıl önce atılan ve İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenerek yapılan, 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı yarın cuma namazının ardından yapılacak.

09.05.2019 17:12 - Son Güncelleme: 09.05.2019 17:23
15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

Temeli 6 yıl önce atılan, İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenilerek tasarlanan ve 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı yarın cuma namazının ardından yapılacak.

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15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent'te 125 bin metrekarelik alanda inşa edilen cami ve külliye, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip. Türk-İslam mimarisinden esinlenilerek tasarlanan ve başkentin sembol mekanlarından biri olmaya aday cami ve külliye hem ibadet hem de yaşam ve kültür alanı olarak hizmet verecek.

15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

Kocatepe ve Melike Hatun'dan sonra, kapalı alan itibarıyla Ankara'daki üçüncü büyük ibadethane olma özelliği taşıyan, iki katlı inşa edilip alt katı çinilerle kaplanan caminin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

Kubbesinin yüksekliği 35 metre, çapı 16 metre olan caminin, ikisi 46 metrelik iki şerefeli, ikisi 64 metrelik üç şerefeli olmak üzere 4 minaresi bulunuyor. Külliye içindeki iki arastada yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkan yer alıyor.

15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

Ayrıca, kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak yemeklerin yoksullara dağıtılacağı imarethane (aşevi), yaklaşık 60 dükkanın bulunduğu iki katlı bedesten (kapalı çarşı) ile geleneksel el sanatlarının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar arasında bulunuyor.

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