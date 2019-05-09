15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent'te 125 bin metrekarelik alanda inşa edilen cami ve külliye, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip. Türk-İslam mimarisinden esinlenilerek tasarlanan ve başkentin sembol mekanlarından biri olmaya aday cami ve külliye hem ibadet hem de yaşam ve kültür alanı olarak hizmet verecek.