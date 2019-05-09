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15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

09.05.2019 17:20

Temeli 6 yıl önce atılan ve İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenerek yapılan, 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı yarın cuma namazının ardından yapılacak.


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