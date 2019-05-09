15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor

Temeli 6 yıl önce atılan ve İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenerek yapılan, 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı yarın cuma namazının ardından yapılacak.
15 bin kişilik Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi açılıyor09.05.2019 17:20
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