Cuma mesajları resimli ve yazılı! 2019 Ramazan ayına özel dualı, hadisli cuma mesajları burada
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk cumasını idrak edecek olan İslam alemi, birbirlerinin cumasını tebrik etmek için en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde sizler için bu özel günde paylaşılabilecek yazılı ve resimli cuma mesajlarını derledik. İşte sosyal medya hesaplarınızdan ya da SMS olarak gönderebileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları... Ramazan ayının ilk cuması bugün. İslam alemi Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken iki sevinç birden yaşıyor. Ramazan ayının ilk cumasını kutlayacak olan Müslümanlar cuma mesajları ile birbirlerinin cumasını tebrik edecekler. Cuma mesajları, Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan cuma gününde güzel bir araç olacaktır. En yeni ve güncel cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte Ramazan ayına özel dualı ve hadisli resimli cuma mesajları...
DUALI VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI
Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)
Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. (Müslim, Cuma 27)
DUALI VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI
Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)
Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)
DUALI VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI
Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym) Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi) Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)
Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)
DUALI VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI
Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi) Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)
Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)