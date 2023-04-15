RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam 1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Bu görüntüye mahkum olmayın! Tek seferde parlayacak...

1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Bu görüntüye mahkum olmayın! Tek seferde parlayacak...

Evinizde banyo musluklarındaki çirkin beyaz lekeler mi var? Bu görüntüye katlanmak zorunda değilsiniz. Ütünüzden çaydanlığınıza kadar her yerde karşınıza çıkan bu lekeler oldukça rahatsız edici olabilir. Bu nedenle kireç lekelerini 10 dakikada yok edecek bu sihirli formülü sizler için derledik. İşte kireç lekesini çıkaran mucize yöntem...

takvim.com.tr
15.04.2023 22:35 - Son Güncelleme: 15.04.2023 22:35
1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Bu görüntüye mahkum olmayın! Tek seferde parlayacak...

Özellikle suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız birçok yerde kireç lekelerine rastlamanız mümkündür. Fakat çok kolay bir yöntemle kireç lekelerinin kökünü kazıyabilirsiniz. İşte o yöntem...

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1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Bu görüntüye mahkum olmayın! Tek seferde parlayacak...

SİRKE VE LİMON MUCİZESİ!

Her derde deva sirke ve limon, banyo temizliğinde de sizi yarı yolda bırakmıyor.

1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Bu görüntüye mahkum olmayın! Tek seferde parlayacak...

Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak.

1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Bu görüntüye mahkum olmayın! Tek seferde parlayacak...

Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz. Derinleşmiş kireç lekeleri varsa, 1 çay bardağı sirke içerisine 1 paket karbonat ekleyip doğal deterjanınızı oluşturun ve bir fırça yardımıyla kireçler üzerinde deneyin.

1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Bu görüntüye mahkum olmayın! Tek seferde parlayacak...

Hatta birkaç dakika yüzeyde bırakıp sonra temizleme işlemine başlayabilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda yüzeyi de parlatır.

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