1 çay kaşığı ve 10 dakika yeterli! Kettle, ütü, musluk ve çaydanlıktaki kireci kökünden kazıyor! Bu görüntüye mahkum olmayın! Tek seferde parlayacak...
Evinizde banyo musluklarındaki çirkin beyaz lekeler mi var? Bu görüntüye katlanmak zorunda değilsiniz. Ütünüzden çaydanlığınıza kadar her yerde karşınıza çıkan bu lekeler oldukça rahatsız edici olabilir. Bu nedenle kireç lekelerini 10 dakikada yok edecek bu sihirli formülü sizler için derledik. İşte kireç lekesini çıkaran mucize yöntem...
15.04.2023 22:35 - Son Güncelleme: 15.04.2023 22:35
Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak.