RAMAZAN İMSAKİYE
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Solan kıyafetler için mucize çözüm! Rengi ağaran, makinede boyanan giysiler için bunu deneyin! Sadece tek malzeme ile...

Bazı çamaşır yıkama hataları kıyafetlerimize veda etmemize neden olabilir. Fakat bu hataları kolaylıkla tersine çevirebilirsiniz. Yıkanmaktan solmuş kıyafetlerinizi veya makine boyanmış giysilerinizi tek bir malzeme ile eski haline döndürebilirsiniz. İşte solan kıyafetleri yepyeni yapacak o formül...

takvim.com.tr
15.04.2023 23:14 - Son Güncelleme: 15.04.2023 23:14
Solan kıyafetler için mucize çözüm! Rengi ağaran, makinede boyanan giysiler için bunu deneyin! Sadece tek malzeme ile...

Rengi solan kıyafetlerinizi sakın çöpe atmayın. Bu yöntemle eski giysilerinize kolaylıkla kavuşabilirsiniz. İşte o mucize çözüm...

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Solan kıyafetler için mucize çözüm! Rengi ağaran, makinede boyanan giysiler için bunu deneyin! Sadece tek malzeme ile...

TUZ

Solan giysileriniz toz deterjandan dolayı solmuş olabilir. Deterjan kalıntıları kıyafetinizin rengini olduğundan daha soluk gösterir. Bu durumu yaşamamak için makineye yerleştirdiğiniz kıyafetlerin üzerine yarım su bardağı tuz dökün. Deterjan kalıntılarından kurtulan kıyafetleriniz eski canlı rengine geri dönecektir.

Solan kıyafetler için mucize çözüm! Rengi ağaran, makinede boyanan giysiler için bunu deneyin! Sadece tek malzeme ile...

SİRKE

Tuz yeterince işe yaramadıysa her derdin yardımına koşan sirkeye başvurabilirsiniz. Makineniz durulama yaparken çamaşıra yarım bardak beyaz sirke ekleyin.

Solan kıyafetler için mucize çözüm! Rengi ağaran, makinede boyanan giysiler için bunu deneyin! Sadece tek malzeme ile...

Sirke, renklerin dengelenmesini sağlar. Sirkeyi yumuşatıcı gözüne dökebilirsiniz. Çamaşır makineniz üstten doldurulan türdense sirkeyi tambura dökebilirsiniz.

Solan kıyafetler için mucize çözüm! Rengi ağaran, makinede boyanan giysiler için bunu deneyin! Sadece tek malzeme ile...

MAKİNEDE BOYANAN ÇAMAŞIRLAR NASIL DÜZELİR?

1- Tekrar yıkayın.

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