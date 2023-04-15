Solan kıyafetler için mucize çözüm! Rengi ağaran, makinede boyanan giysiler için bunu deneyin! Sadece tek malzeme ile...
Bazı çamaşır yıkama hataları kıyafetlerimize veda etmemize neden olabilir. Fakat bu hataları kolaylıkla tersine çevirebilirsiniz. Yıkanmaktan solmuş kıyafetlerinizi veya makine boyanmış giysilerinizi tek bir malzeme ile eski haline döndürebilirsiniz. İşte solan kıyafetleri yepyeni yapacak o formül...
15.04.2023 23:14 - Son Güncelleme: 15.04.2023 23:14
Rengi solan kıyafetlerinizi sakın çöpe atmayın. Bu yöntemle eski giysilerinize kolaylıkla kavuşabilirsiniz. İşte o mucize çözüm...
TUZ
Solan giysileriniz toz deterjandan dolayı solmuş olabilir. Deterjan kalıntıları kıyafetinizin rengini olduğundan daha soluk gösterir. Bu durumu yaşamamak için makineye yerleştirdiğiniz kıyafetlerin üzerine yarım su bardağı tuz dökün. Deterjan kalıntılarından kurtulan kıyafetleriniz eski canlı rengine geri dönecektir.