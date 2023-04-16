Son tarihi kaçırana büyük para cezası var! Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın! O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız!

Türkiye'de 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana yeni tip sürücü belgesi kullanılıyor. Son paylaşılan bilgilere göre, milyonlarca kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Öte yandan kimlik ve ehliyetini o tarihe kadar değiştirmeyenleri ilgilendiren haber geldi. Milyonlarca şoförü ve ehliyet sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için son tarih duyuruldu. Eski tip ehliyet ve kimliğinizi son değiştirme tarihinden sonra değiştirmeniz gerekiyor. Aksi halde trafikte eski tip ehliyetle araç kullananlara cezai yaptırım uygulanacak.