Havada asayiş onlara emanet: Gökyüzü polisleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, helikopterlerinin görev yaptıkları anlarla ilgili olarak bir görüntü paylaştı. Helikopterin trafik denetiminde yaptığı sırada çekilen görüntüler, denetimler sırasında havadan yapılan gözetlemenin ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.