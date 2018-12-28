Havada asayiş onlara emanet: Gökyüzü polisleri
Asayiş denetimleri giderek sıkılaştırılıyor. Karada ve denizde polis ekiplerine destek veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler bazı operasyonların vazgeçilmezleri.
28 Aralık 2018 Cuma, 15:06:12 Güncelleme: 15:29:35
GÖKYÜZÜ POLİSLERİ YAKALADI
Görüntülerde helikopter kamerasına bir otomobil sürücüsünün hız limitlerini aştığı ve seyir halinde cep telefonu kullandığı yansıyor. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri aşağıda denetim yapan trafik ekiplerine durumu bildiriyor. Trafik polisleri otomobili takibe alarak aracın yolun kenarına çekilmesini sağlıyor. Daha sonra otomobil sürücüsüne 'Hız limitlerini aşmak' ve 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçlarından işlem yaparak para cezası kesilirken, helikopter başka bir görev beklemek için iniş yapacağı Bakırköy'deki pistlerine geri dönüyor.
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