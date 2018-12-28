Havada asayiş onlara emanet: Gökyüzü polisleri

Asayiş denetimleri giderek sıkılaştırılıyor. Karada ve denizde polis ekiplerine destek veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler bazı operasyonların vazgeçilmezleri.

28 Aralık 2018 Cuma, 15:06:12 Güncelleme: 15:29:35
Havada asayiş onlara emanet: Gökyüzü polisleri

Karada ve denizde polis ekiplerine destek veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler bazı operasyonların vazgeçilmezleri.

Havada asayiş onlara emanet: Gökyüzü polisleri

Emniyet güçlerinin her birimine destek veren Gökyüzü Polisleri, bazen operasyon yapılan bir adresten kaçan teröristi havadan takip edip, aşağıdaki polisleri yönlendirerek yakalanmasını sağlıyor, bazen de trafik denetimleri yapan polislere yardım ediyorlar.

Havada asayiş onlara emanet: Gökyüzü polisleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, helikopterlerinin görev yaptıkları anlarla ilgili olarak bir görüntü paylaştı. Helikopterin trafik denetiminde yaptığı sırada çekilen görüntüler, denetimler sırasında havadan yapılan gözetlemenin ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Havada asayiş onlara emanet: Gökyüzü polisleri

GÖKYÜZÜ POLİSLERİ YAKALADI

Görüntülerde helikopter kamerasına bir otomobil sürücüsünün hız limitlerini aştığı ve seyir halinde cep telefonu kullandığı yansıyor. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri aşağıda denetim yapan trafik ekiplerine durumu bildiriyor. Trafik polisleri otomobili takibe alarak aracın yolun kenarına çekilmesini sağlıyor. Daha sonra otomobil sürücüsüne 'Hız limitlerini aşmak' ve 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçlarından işlem yaparak para cezası kesilirken, helikopter başka bir görev beklemek için iniş yapacağı Bakırköy'deki pistlerine geri dönüyor.

Havada asayiş onlara emanet: Gökyüzü polisleri

Öte yandan İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 906 defa Terör, Asayiş ve Trafik denetimlerinde toplamda bin 340 saat havada kaldı.

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