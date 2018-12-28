Kimse görmüyor sandı ama... Hepsi yakalandı 28 Aralık 2018, Cuma

Karada ve denizde polis ekiplerine destek veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler bazı operasyonların vazgeçilmezleri. Emniyet güçlerinin her birimine destek veren Gökyüzü Polisleri, bazen operasyon yapılan bir adresten kaçan teröristi havadan takip edip, aşağıdaki polisleri yönlendirerek yakalanmasını sağlıyor, bazen de trafik denetimleri yapan polislere yardım ediyorlar.

