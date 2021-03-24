Görenler mest oldu! İşte Rusların gözünden İstanbul
İstanbul'u drone ile görüntüleyen Rus film ekibinin ortaya çıkarttıkları klip, izleyenleri mest etti. Ayasofya ve Çamlıca Camilerinde gün doğumunda ortaya çıkan manzara izleyenleri kendine hayran bıraktırdı.
24.03.2021 16:29
- Son Güncelleme: 24.03.2021 16:29
Ayasofya ve Çamlıca camileri tüm heybeti ile drone ile çekilen görüntülere yansıyor. Şehrin tarihi kültürel zenginliğinin ve modern yapıların farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı video İstanbul'u sosyal medya platformlarında Dünya'ya tanıtacak. İstanbul'un sevimli misafirleri yunus balıkları da videoda gemilere eşlik ederken yer aldı.
"Bu şehrin bir benzeri olmadığını düşünüyorum"
Hazırladığı kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rus Yönetmen Andrew Efimo, "Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geliyoruz bizim ekibimizin ismi TIMELAB. Bence İstanbul Dünya'da çok etkileyici bir şehir, inanılmaz kültüre sahiplik ediyor.