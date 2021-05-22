Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da açılıyor
Muğla'nın Marmaris İlçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde Kültür veTurizm Bakanlığı tarafından 7 dönümlük alanda beş yıldızlı kalitede inşaatı devam eden ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği turistlerin ve otellerin yoğun olduğu şehirlerde halkın ücretsiz yararlanması için nitelikli beş yıldız konforunda başlattığı halk plajı projelerinden daha önce Çeşme , Bodrum, Antalya, Belek ve Kadriye plajı yapılan plajlarına bir yenisi de Marmaris'te ekleniyor. Yaklaşık 45 gündür inşaatı devam eden Halk Plajı Marmaris'in İçmeler Mahallesinde 11 Haziran'da kapılarını açacak.
Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. tarafından işletilecek olan 7 dönüm alanda inşaat çalışmaları devam eden plajın önceliği doğayı korumak olduğu bildirildi. İhalesini 10 milyon 200 bin liraya alan firma, 11 Haziran tarihinde açılışın gerçekleştirilmesi için hummalı bir inşaat çalışması yapıyor.