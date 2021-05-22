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Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da açılıyor

Muğla'nın Marmaris İlçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde Kültür veTurizm Bakanlığı tarafından 7 dönümlük alanda beş yıldızlı kalitede inşaatı devam eden ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

22.05.2021 09:17 - Son Güncelleme: 22.05.2021 09:17
Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. yönetimde açılacak olan mavi bayraklı plaj tören ile açılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği turistlerin ve otellerin yoğun olduğu şehirlerde halkın ücretsiz yararlanması için nitelikli beş yıldız konforunda başlattığı halk plajı projelerinden daha önce Çeşme , Bodrum, Antalya, Belek ve Kadriye plajı yapılan plajlarına bir yenisi de Marmaris'te ekleniyor. Yaklaşık 45 gündür inşaatı devam eden Halk Plajı Marmaris'in İçmeler Mahallesinde 11 Haziran'da kapılarını açacak.

Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da açılıyor

Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. tarafından işletilecek olan 7 dönüm alanda inşaat çalışmaları devam eden plajın önceliği doğayı korumak olduğu bildirildi. İhalesini 10 milyon 200 bin liraya alan firma, 11 Haziran tarihinde açılışın gerçekleştirilmesi için hummalı bir inşaat çalışması yapıyor.

Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da açılıyor

Yaklaşık iki bin vatandaşa hizmet verecek ve girişi ücretsiz olan plajda mescit, kadın-erkek ayrı soyunma ve duş alma yerleri yanı sıra engellilerin denize girebileceği özel alanlar ile engellilerin kullanabileceği özel yapım şezlonglar olacak.

Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da açılıyor

Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cem Sultan Saral, " Halk plajı ve arıtma, alt yapı işlerinde faaliyet göstermekteyiz. Adında da anlaşılacağı gibi halkımıza özel tamamen vatandaşlarımızın yararlanabileceği lük bir plaj projesi yaptık.