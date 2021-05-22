Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı 11 Haziran'da açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği turistlerin ve otellerin yoğun olduğu şehirlerde halkın ücretsiz yararlanması için nitelikli beş yıldız konforunda başlattığı halk plajı projelerinden daha önce Çeşme , Bodrum, Antalya, Belek ve Kadriye plajı yapılan plajlarına bir yenisi de Marmaris'te ekleniyor. Yaklaşık 45 gündür inşaatı devam eden Halk Plajı Marmaris'in İçmeler Mahallesinde 11 Haziran'da kapılarını açacak.



