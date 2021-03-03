Deniz çekilince ortaya çıktı! Tam 3 bin 500 yıllık kral yolu

"27 SENEDİR İLK KEZ KRAL YOLUNUN AÇILDIĞINI GÖRDÜM"

Bodrum'a daha çok yaz tatili için geldiklerini ancak pandemi nedeniyle bu yıl kışı da burada geçirdiklerini ifade eden Hikmet Dönmez (62) ise "27 senedir buraya geliyoruz ama daha ilk defa bu yolun açıldığını gördüm. Görünce şaşırdım. Bir haftadır bu şekilde. Her sene adaya giden ve daha sığ olan yoldan geçip adaya yürüyenler oluyor. Burada yürümek normal şartlarda çok zor. Burada yaklaşık 10 sene önce arkeolojik bir kazı yapıldı. İki dağın arasından Tavşan Adası'na Myndos denilen batık kent çıktı. Burası çok dikkat çeken bir yer özellikle de yazın çok sayıda ziyaretçi alıyor. Tavşan Adası'na çıkmak yasak ama yakınına kadar yürünüyor. Yazın ilgi odağı oluyor" ifadelerini kullandı.