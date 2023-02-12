ZIRH GİBİ KORUYAN DUA | Kötülük, bela, şer, afet, panik, sıkıntı, kaza, ve korkudan kalkan gibi koruyacak! Kim bu duayı gece 1 kere okursa...

Depremden, kötülüklerden koruyan dua için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İçinde sıkıntı hissedenler, kaza ve bveladan korkanlar, deprem ve felaketten koruyan duaları sizler için derledik. İnsanın ruhsal olarak kendini beslemesi için pek çok yöntem olsa da bu yöntemlerin en kuvvetlisi dua ve ibadettir. İşte kötü insanlardan, kötü enerjiden, depremden, beladan, panik ataktan korunma duası...