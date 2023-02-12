ZIRH GİBİ KORUYAN DUA | Kötülük, bela, şer, afet, panik, sıkıntı, kaza, ve korkudan kalkan gibi koruyacak! Kim bu duayı gece 1 kere okursa...
Kötülüklerden korunma duası en sık aratılanlar arasında yer arıyor. Kötülükler ve insanların şerrinden korunmak için dualara başvurarak Allah'ın rahmetine sığınmak çok önemlidir. Kötü insanlarla münakaşa girip, daha da yıpranıp üzülmek yerine Allah'ın rahmetine nail olmak için duaların edilmesi başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve sonra da din alimlerinin tavsiyesidir. 10 ili etkileyen yıkıcı depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındakiler için hangi dualar okunur merak ediliyor. Peki, Deprem duası nasıl yapılır? Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı ne? İşte kötülüklerden zırh gibi koruyan dua...
Depremden, kötülüklerden koruyan dua için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İçinde sıkıntı hissedenler, kaza ve bveladan korkanlar, deprem ve felaketten koruyan duaları sizler için derledik. İnsanın ruhsal olarak kendini beslemesi için pek çok yöntem olsa da bu yöntemlerin en kuvvetlisi dua ve ibadettir. İşte kötü insanlardan, kötü enerjiden, depremden, beladan, panik ataktan korunma duası...
EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA
"Bismillâh! Allâh'a tevekkül ettim. Allâh'ım! Dalâlete düşmekten ve başkaları tarafından dalâlete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan ve câhillerin davranışlarına muhâtap olmaktan Sana sığınırım." (Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103/5094; Tirmizî, Deavât, 35)
-Bu duâyı okuyan kimseye: "Bu sana kâfidir, himayeye alındın" denilir ve şeytan ondan uzaklaşır gider. (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)