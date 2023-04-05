WhatsApp tasarımı A’dan Z’ye değişiyor! Milat gibi yenilik: İlk görüntü sızdırıldı! Uygulamayı açan nereye geldim diyecek!

WhatsApp tasarımı A'dan Z'ye değişiyor. İlk görüntü sızdırıldı. Uygulamayı açan nereye geldim diyecek. WABetaInfo tarafından yayınlanan ekran görüntüsüne göre, WhatsApp sohbet ek menüsünü daha detaylı hale getirerek satır tabanlı bir tasarıma geçiş yapacak. Şu anda iOS cihazlarda dikey bir liste şeklinde görülen ek menüsü yeni güncellemeyle birlikte Android cihazlardaki gibi görünecek.