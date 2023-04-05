RAMAZAN İMSAKİYE
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WhatsApp tasarımı A'dan Z'ye değişiyor! Milat gibi yenilik: İlk görüntü sızdırıldı! Uygulamayı açan nereye geldim diyecek!

Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS cihazlar için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasında olan güncellemede, uygulamanın belge, fotoğraf ve ses dosyalarını paylaşmak için kullanılan 'ek' menüsünde önemli bir değişiklik yapılacak. Yaşanan bu değişiklik 13 yıllık tarihi olan uygulamada bir ilk sayılıyor.

05.04.2023 11:33 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:33
WhatsApp tasarımı A’dan Z’ye değişiyor! Milat gibi yenilik: İlk görüntü sızdırıldı! Uygulamayı açan nereye geldim diyecek!

WhatsApp tasarımı A'dan Z'ye değişiyor. İlk görüntü sızdırıldı. Uygulamayı açan nereye geldim diyecek. WABetaInfo tarafından yayınlanan ekran görüntüsüne göre, WhatsApp sohbet ek menüsünü daha detaylı hale getirerek satır tabanlı bir tasarıma geçiş yapacak. Şu anda iOS cihazlarda dikey bir liste şeklinde görülen ek menüsü yeni güncellemeyle birlikte Android cihazlardaki gibi görünecek.

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WhatsApp tasarımı A’dan Z’ye değişiyor! Milat gibi yenilik: İlk görüntü sızdırıldı! Uygulamayı açan nereye geldim diyecek!

TEMEL AMAÇ KULLANICI DENEYİMİ

WhatsApp'ın yeni tasarımı hakkında yapılan açıklamalar, uygulamanın sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını gösteriyor.

WhatsApp tasarımı A’dan Z’ye değişiyor! Milat gibi yenilik: İlk görüntü sızdırıldı! Uygulamayı açan nereye geldim diyecek!

WhatsApp'ın bu tür yenilikleri kullanıcıların uygulamayı daha kolay ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.

WhatsApp tasarımı A’dan Z’ye değişiyor! Milat gibi yenilik: İlk görüntü sızdırıldı! Uygulamayı açan nereye geldim diyecek!

İşte yeni tasarım görüntüleri!

WhatsApp tasarımı A’dan Z’ye değişiyor! Milat gibi yenilik: İlk görüntü sızdırıldı! Uygulamayı açan nereye geldim diyecek!
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