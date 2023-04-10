Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz! Whatsapp’ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda bir güvenlik açığı ile gündemde. İddialara göre, WhatsApp kullanıcıları eski telefon numaralarının yeniden satışa çıkarılması sonucu, yeni numara sahibinin WhatsApp yazışmalarına ve kişi listesine erişebilir durumda kalıyorlar. Bu durumda ne yapılması gerektiği hakkında bazı önemli bilgiler veriyoruz.

WhatsApp'ta Numaranızı Değiştirdiğinizde Ne Olur?

Eğer telefon numaranızı değiştirmek isterseniz, bu durumda WhatsApp hesabınız da etkilenebilir. Çünkü numaranızı değiştirdiğinizde, eski numaranız başkalarına satılabilir. Bu durumda eski numaranızı satın alan kişi, sizin WhatsApp yazışmalarınızı ve kişi listenizi görüntüleyebilir.