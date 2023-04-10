Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz! Whatsapp'ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı!
WhatsApp güvenlik açığı, eski bir WhatsApp kullanıcısının telefon numarasının yeniden satışa çıkarılması sonucu, yeni numara sahibinin bu eski kullanıcının WhatsApp yazışmalarına ve kişi listesine erişebilir hale gelmesi durumudur. Bu açık, WhatsApp'ta kullanılan telefon numarası doğrulama sistemiyle ilgilidir.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda bir güvenlik açığı ile gündemde. İddialara göre, WhatsApp kullanıcıları eski telefon numaralarının yeniden satışa çıkarılması sonucu, yeni numara sahibinin WhatsApp yazışmalarına ve kişi listesine erişebilir durumda kalıyorlar. Bu durumda ne yapılması gerektiği hakkında bazı önemli bilgiler veriyoruz.
WhatsApp'ta Numaranızı Değiştirdiğinizde Ne Olur?
Eğer telefon numaranızı değiştirmek isterseniz, bu durumda WhatsApp hesabınız da etkilenebilir. Çünkü numaranızı değiştirdiğinizde, eski numaranız başkalarına satılabilir. Bu durumda eski numaranızı satın alan kişi, sizin WhatsApp yazışmalarınızı ve kişi listenizi görüntüleyebilir.
WhatsApp Verilerinizi Yedekleyin
WhatsApp'ta yedekleme işlemi yaparak verilerinizi koruyabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar bölümüne gidin.
Sohbetler seçeneğine tıklayın ve ardından Sohbet Yedekleme seçeneğini seçin.
Şimdi Yedekleme seçeneğine tıklayın ve yedeklemeyi başlatın.
Mesajlarınızı Silin
WhatsApp hesabınızı silmeden önce, mesajlarınızı da silmeniz önerilir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: