En sonunda bunu da yaptılar! Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! 60 futbol sahasından daha büyük! Böylesi görülmedi

Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan yöntemler arasında atomları parçalayarak elde edilen nükleer enerji fosil yakıtlar ve güneş panelleri bulunuyor. Ancak her birinin bazı dezavantajları bulunuyor. Fosil yakıtların zehirli olması nükleer santrallerin tehlikeli olması ve güneş veya rüzgar enerjisinin istikrarlı bir enerji kaynağı sağlamamasından ötürü temiz, tehlikesiz ve istikrarlı bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Bir bardak suyla bir varil petrolün verdiği enerjinin benzerini sağlayabilen füzyon enerjisi bu açığı kapatabiliyor.