En sonunda bunu da yaptılar! Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! 60 futbol sahasından daha büyük! Böylesi görülmedi
Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar... Fransa'da inşa edilen ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesiyle birlikte füzyon enerjisi hayallerimizi gerçekleştirebilir. Bu proje kapsamında 35'ten fazla ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendis çalışıyor. 23 bin tonluk devasa makine dünyanın en büyük pazarı olarak kabul ediliyor. Bu projenin bir milyon bileşeni ve 10 milyon parçası bulunuyor.
06.04.2023 09:14 - Son Güncelleme: 06.04.2023 09:25
Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan yöntemler arasında atomları parçalayarak elde edilen nükleer enerji fosil yakıtlar ve güneş panelleri bulunuyor. Ancak her birinin bazı dezavantajları bulunuyor. Fosil yakıtların zehirli olması nükleer santrallerin tehlikeli olması ve güneş veya rüzgar enerjisinin istikrarlı bir enerji kaynağı sağlamamasından ötürü temiz, tehlikesiz ve istikrarlı bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Bir bardak suyla bir varil petrolün verdiği enerjinin benzerini sağlayabilen füzyon enerjisi bu açığı kapatabiliyor.
Ancak proje tamamlandığında güneşimiz gibi, büyük ölçekli, güvenli ve sıfır karbon emisyonuna sahip bir enerji kaynağına sahip olacağız.