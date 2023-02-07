ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Adana, Mersin.... İL İL konaklama yerleri!
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem yaklaşık 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonrası on binlerce kişi evsiz kaldı. Bölgelerde hizmet veren konaklama tesisleri ve oteller, depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağladığını duyurdu. Peki, Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Ücretsiz oteller hangi illerde? İşte detaylar...
10 ilde büyük bir felakete neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelere ücretsiz konaklama sağlayan oteller ve konaklamaların listesi yayınlandı. Peki, Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? İşte detaylar...
ÜCRETSİZ BARINMA SAĞLAYAN TESİSLER AÇIKLANDI!
Adıyaman
Vatandaşlara Adıyaman'da hizmet veren tesisler; Yenimahalle Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Besni İlçe Spor Salonu, Kahta İlçe Stadı, Atatürk Spor Salonu, Gazi Spor Salonu, Sincik Spor Salonu.
Kahramanmaraş
Vatandaşlara Kahramanmaraş'ta hizmet veren tesisler; Merkez Spor Salonu, Batıpark Spor Salonu, 12 Şubat Stadı.
Şanlıurfa
Vatandaşlara Şanlıurfa'da hizmet veren tesisler; 11 Nisan Kapalı Spor Salonu, İpekyol Gençlik Merkezi, Ahmet Yesevi Salonu, 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Harran Yurdu A Blok, Şanlıurfa Yurdu, Birecik Spor Salonu, Karaköprü Gençlik Merkezi, Karaköprü Kapalı Spor Salonu, Yenice Kapalı Spor Salonu, Akçakale Spor Salonu, Akçakale Gençlik Merkezi, Harran Spor Salonu.
Adana
Adana'da hizmet veren tesisler; Kat'ül Amare Yurdu, Yeni Adana Stadyumu, Asım Savaş Spor Salonu, Çukurova Yurdu, Toroslar Yurdu,Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi, Serinevler Spor Salonu,Yüreğir Gençlik Merkezi, İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi, TOHM Binası, Nihat Geven Spor Salonu, Menderes Spor Salonu, Atatürk Yüzme Havuzu, Adana Gençlik Merkezi, Çukurova Atletizm Pisti, Ceyhan Spor Salonu, Kozan Yurdu.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hizmet veren tesisler; Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü, Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü, Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi,Diyarbakır Stadyumu, Köşkler Spor Kompleksi, Bağlar Gençlik Merkezi, Çınar Spor Salonu,Genç Ofis.
Malatya
Malatya'da hizmet veren tesisler; Merkez Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Beydağı Gençlik Merkezi, Fırat Gençlik Merkezi, Cimnastik Salonu, Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi, Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu, İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu, Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu.