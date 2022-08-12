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Haberler Trend Türkiye'de bu işleri yapanlar paraya para demiyor zengin oluyor! İşte en çok para getiren girişimler! 10 bin TL'den şirket sahipliğine...

Türkiye'de bu işleri yapanlar paraya para demiyor zengin oluyor! İşte en çok para getiren girişimler! 10 bin TL'den şirket sahipliğine...

İş kurma hayaliyle yaşayanlar için Türkiye'de en çok para getiren işleri sizler için derledik. Oldukça küçük yatırımlarla siz de şirket sahibi olmaya kadar varan bu sürece dahil olabilirsiniz. İşte Türkiye'de en çok kazandıran işler...

takvim.com.tr
12.08.2022 12:11 - Son Güncelleme: 12.08.2022 12:11
Türkiye’de bu işleri yapanlar paraya para demiyor zengin oluyor! İşte en çok para getiren girişimler! 10 bin TL’den şirket sahipliğine...

İş kurmak isteyen binlerce kişi nereden başlayacağını bilemediği için hayallerini yarım bırakıyor. Türkiye'de oldukça küçük yatırımlarla şirket sahibi olmanın yollarını sizler için derledik. Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bu işlerden birkaçı özellikle şirket kurmanıza bile yol açabilir. İşte paraya para dedirtmeyecek o girişimler...

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Türkiye’de bu işleri yapanlar paraya para demiyor zengin oluyor! İşte en çok para getiren girişimler! 10 bin TL’den şirket sahipliğine...

SOSYAL MEDYA

Sosyal medyaya yaptığınız yatırım hiçbir zaman sizi yarı yolda bırakmaz. Sosyal medya fenomeni olmak veya içerik üreticiliğine başlamak için 1 adet akıllı telefonunuz olması yeterli. Gerisi sizin yaratıcılığınıza göre şekillenecektir. Ayrıca uygun bir ekipman satın alarak videolar üretirseniz çok daha hızlı bir şekilde verdiğiniz emeğin karşılığını alabilirsiniz.

Türkiye’de bu işleri yapanlar paraya para demiyor zengin oluyor! İşte en çok para getiren girişimler! 10 bin TL’den şirket sahipliğine...

MOBİL KAFE

Taşınabilir bir kafe açarak parti veya konser alanlarında satış yapabilirsiniz. Bu noktada araç ve malzeme ücreti için biraz fazla bütçeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Türkiye’de bu işleri yapanlar paraya para demiyor zengin oluyor! İşte en çok para getiren girişimler! 10 bin TL’den şirket sahipliğine...

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI


Günlük 2 saat için inanılmaz fiyatlarla evcil hayvan bakabilirisniz

Türkiye’de bu işleri yapanlar paraya para demiyor zengin oluyor! İşte en çok para getiren girişimler! 10 bin TL’den şirket sahipliğine...

DİYETİSYENLİK

Her ne kadar diyetisyenlik için diploma gerekli olsa da gideceğiniz çeşitli kurslarla kendinizi geliştirebilir ve bu konuda içerik üreterek para kazanabilrisiniz.

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