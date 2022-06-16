Temmuz ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte emekli memur zammı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kişinin beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları için kritik tarih belli oldu. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!