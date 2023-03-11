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Tonla para vermeye son! Evinizde yaptığınız oda kokusu hem doğal hem de mis gibi! Kokusunu alan kendini kaybediyor!

Evinizde doğal ve kalıcı bir koku yaratmak istiyorsanız, bu yazımız tam size göre! Pahalı oda parfümlerine para harcamak yerine, evde basit malzemelerle kolayca yapabileceğiniz doğal oda kokuları önerilerimizle hem doğayı koruyun hem de cebinizden tasarruf edin.

takvim.com.tr
11.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 11.03.2023 12:34
Tonla para vermeye son! Evinizde yaptığınız oda kokusu hem doğal hem de mis gibi! Kokusunu alan kendini kaybediyor!

Hepimiz bulunduğumuz ortamın güzel kokmasını isteriz. Güzel kokular ferahlık ve huzur verir. Çeşitli yerlerde satılan kimyasal oda kokularını almak yerine evde doğal bir koku yapabiliriz. Peki oda kokusu nasıl yapılır? Burada vereceğimiz koku tarifleriyle çeşitli kokular yaratabilirsiniz. Kalıcı oda kokusu tavsiye veriyoruz. Doğal oda kokusu nasıl yapılır? Dikkat çeken o tarifler...

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Tonla para vermeye son! Evinizde yaptığınız oda kokusu hem doğal hem de mis gibi! Kokusunu alan kendini kaybediyor!

Sprey Şişesi İle Portakal Limon Kokusu

İlk olarak, ihtiyacınız olan şey bir sprey şişesi, su, 30 damla portakal yağı, 30 damla limon yağı ve karbonat. Sprey şişesinin içine suyu doldurun ve içine 1 çay kaşığı karbonat ekleyin.

Tonla para vermeye son! Evinizde yaptığınız oda kokusu hem doğal hem de mis gibi! Kokusunu alan kendini kaybediyor!

Ardından 30 damla portakal yağı ve 30 damla limon yağını ekleyin. Sprey şişesini çalkalayın ve parfümünüz hazır olsun.

Tonla para vermeye son! Evinizde yaptığınız oda kokusu hem doğal hem de mis gibi! Kokusunu alan kendini kaybediyor!

Limonlu Vanilyalı Karışım

İkinci önerimiz ise limonlu vanilyalı karışım. 1 adet limon, 1 adet çubuk vanilya, 2 adet kuru karanfil ve 1 litre suya ihtiyacınız var.

Tonla para vermeye son! Evinizde yaptığınız oda kokusu hem doğal hem de mis gibi! Kokusunu alan kendini kaybediyor!

Limonu küçük dilimler halinde kesin ve dilimlediğiniz limonları çubuk vanilya, çubuk tarçın ve 2 adet karanfille birlikte 1 litre suyun içine atın. Bu karışımı kısık ateşte kaynatın ve böylece hoş koku bütün eve yayılsın. Bu karışımı küçük bir sprey şişesine de koyabilirsiniz.

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