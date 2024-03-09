KAYSERİ YAĞLAMASI Ramazana özel - Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, iftar sofralarını zenginleştirecek lezzetli ve doyurucu tarifler arayışı içinde olanlar için Kayseri yağlaması, mükemmel bir seçenek sunuyor. Bu geleneksel Türk mutfağına ait lezzet, hem pratikliği hem de sunduğu zengin tatlarla Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarıyor. Kayseri'nin ünlü lezzeti yağlama, özellikle misafir ağırlamak için tercih edilen ve herkesin beğenisini kazanan bir tarif olarak öne çıkıyor. İşte, iftar sofralarınızı süsleyecek, misafirlerinizi memnun edecek Kayseri yağlaması tarifinin detayları...
Kayseri Yağlaması tarifi vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Özellikle Ramazan ayı için en baş sırada yer alan bu taif hem lezzeti hem de doyuruculuğu sayesinde odlukça tercih ediliyor. İşte iftar soflarının baş tacı olacak en lezzetli Kayseri Yağlaması tarifi...
MALZEMELER
ŞEBİTLER İÇİN;
3/4 su bardağı ılık su,
3/4 su bardağı ılık süt,
3-3,5 su bardağı un,
1 tatlı kaşığı yaş maya,
1 tatlı kaşığı şeker,
1 tatlı kaşığı tuz..
KIYMALI HARÇ İÇİN;
500 g yağsız kıyma,
1 adet soğan,
1 adet yeşil biber,
3 adet domates,
1 yemek kaşığı domates salçası,
1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber,
5-6 yemek kaşığı sıvı yağ,
Tuz,
Karabiber,
Kimyon,
2 su bardağı sıcak su.