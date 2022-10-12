TOKİ arsa alacaklara kıyak geçti! O karar hem ev hem arsa hayali kuranlara geldi! Büyük sürpriz ortaya çıktı..
TOK'den arsa başvurusu yapanlara müjde! Aldığınız arsaların üzerine TOKİ'Den düşük maliyetle ev yaptırabilirsiniz. Müşterek arsa satın alan ortak arkadaşlar TOKİ'ye başvuruda bulunabilirler. BPiyasadan daha ucuz bir maliyetle TOKİ'ye ev yaptırmak mümkün olacak. Ayrıca arsanızı prefabrik ev yaparak da değerlendirebilirsiniz. TOKİ betonarme ve prefabrik ev yapma fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler içn haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
TOKİ'den sürpriz karar alındı! TOKİ 2022 arsa başvurularının alınmasının ardından arsasına ev yapmak isteyenler için müjde geldi. Verilen karara göre TOKİ ilk evim arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar ev yatırmak istemesi halinde TOKİ'den uygun maliyete konut yaptırabilecek. İşte konu hakkında merak edilenler...
PREFABRİK EV MASRAFLARI NE KADAR?
Prefabrik Ev Fiyatı ; 256.900 TL
Nakliye ; 8000 TL
Zemin Betonu ve Şap ; 53.000 TL
Ruhsat Masrafları ; 32.000 TL (Türkiye Ortalamasıdır.)
Parke ; 10.000 TL
Seramik ; 15.000 TL
Mutfak Dolabı ; 6000 TL dersek toplam rakamda herşey dahil 380.000 TL 'ye prefabrik evinizde rahatça ve mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.
BETONARME EV FİYATLARI
Bakanlıkça belirtilen lüks inşaat karkas (iskelet) inşaat bedeli (2022):
Betonarme Karkas
Asgari: 2387,65
Azami: 2679,65
Orta: 2533,65
Bu bedel, kaba bir inşaata metrekare başına biçilen tutar. Bu tutarı, evin metrekaresiyle çarptığınızda evin kaba inşaat bedeli ortaya çıkıyor. Yani, lüks bir inşaatın iskeleti için 100 m2 bir ev, ortalama olarak (2533,65x100) 253.365 TL gibi bir tutara denk gelmekte.