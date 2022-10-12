TOKİ arsa alacaklara kıyak geçti! O karar hem ev hem arsa hayali kuranlara geldi! Büyük sürpriz ortaya çıktı..

BETONARME EV FİYATLARI

Bakanlıkça belirtilen lüks inşaat karkas (iskelet) inşaat bedeli (2022):

Betonarme Karkas

Asgari: 2387,65

Azami: 2679,65

Orta: 2533,65

Bu bedel, kaba bir inşaata metrekare başına biçilen tutar. Bu tutarı, evin metrekaresiyle çarptığınızda evin kaba inşaat bedeli ortaya çıkıyor. Yani, lüks bir inşaatın iskeleti için 100 m2 bir ev, ortalama olarak (2533,65x100) 253.365 TL gibi bir tutara denk gelmekte.