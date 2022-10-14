Alarmınızı kurun gıda ürünleri %25 indirime giriyor! 14 Ekim 2023 aktüel ürünler listesi... A101’de İNDİRİMLİ TEKNE satışa çıktı!

A101 13 Ekim aktüel ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fiyatlarla yayınlandı. 13 Ekim 2022 A101 indirimli ürünler listesinde bu hafta 699 TL'ye midi fırın, 199 TL'ye saç kurutma makinesi, 199 TL'ye biberon ısıtıcısı yer alıyor. Aynı zamanda bu Perşembe A101'de Regal Büro Tipi Buzdolabı, Philips Hava Temizleyici ve Kiwi Baby Bebek Saç Kesme Makinesi kaçırılmayacak indirimli fiyatlarla satılıyor. İşte 14 Ekim indirimli ürünler listesi...