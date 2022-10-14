A101 çeyiz aktüel kataloğu yayımda! A101 indirimi duyurdu DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ BAŞLADI! 40'lısı 149,95'e düştü! Çaydanlık, süpürge, televizyon...

A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'de çeyizlik ürünler yer alıyor. Düğün planı yapanlar çok uygun fiyatlara evini düzebilecek. Seçili ürünlerde %25 indirim uygulandı. Ayrıca temizlik ve gıda ürünlerinde de indirimler gerçekleştirildi. Kataloğa göre 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 40'lı halde 149,95'e satılıyor. A101 zincir marketlerinde 21 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek indirimler şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı bile. Vatandaşlar internette A101 güncel aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte A101 çeyiz aktüel kataloğu!