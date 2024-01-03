The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Şifre Simpsonlar! Japonya, güneş fırtınası ve kripto para...

1 Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak dizi itanik enkazını görmeye gidip kaybolan ve günlerdir aranan denizaltıyı bilmişti.

2 1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.