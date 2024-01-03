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The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Şifre Simpsonlar! Japonya, güneş fırtınası ve kripto para...

The Sipmsons 2024 kehanetleri duyanları şoke ediyor. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın son olarak Titanik'i görmeye giden ancak bir felaket sonrası 5 kişinin yaşamını yitirdiği denizaltıyı da bildiği ortaya çıkmıştı. Birçok olayı öncden tahmin etmesiyle gündeme gelen The Simpsons bir kez daha kehanetleriyle gündemde.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 12:02 Güncelleme 03 Ocak 2024, 12:02
The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Şifre Simpsonlar! Japonya, güneş fırtınası ve kripto para... 1

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak dizi itanik enkazını görmeye gidip kaybolan ve günlerdir aranan denizaltıyı bilmişti.

The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Şifre Simpsonlar! Japonya, güneş fırtınası ve kripto para... 2

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Şifre Simpsonlar! Japonya, güneş fırtınası ve kripto para... 3

Efsane dizinin, Donald Trump'ın başkanlığından üç gözlü bir mutant balığın keşfine ve hatta Londra'daki gökdelen The Shard'ın dikilmesine kadar dünyanın dört bir yanından pek çok büyük olayı öngördüğü biliniyor.

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