The Simpsons bunu da mı bildi? Bir Simpsons kehaneti daha! Şifre Simpsonlar! Japonya, güneş fırtınası ve kripto para...

The Sipmsons 2024 kehanetleri duyanları şoke ediyor. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın son olarak Titanik'i görmeye giden ancak bir felaket sonrası 5 kişinin yaşamını yitirdiği denizaltıyı da bildiği ortaya çıkmıştı. Birçok olayı öncden tahmin etmesiyle gündeme gelen The Simpsons bir kez daha kehanetleriyle gündemde.