Sıfır alınmış gibi olacak! Koltuklarınızı bununla silin ve FARKI görün! Daha önce duymadığınıza pişman olacaksınız...
Oturma odasındaki koltuğun ise gün içinde üzerinden yemek kırıntıları, toz ve lekeler eksik olmaz.
Koltuk temizliği için en iyi formül bulundu. Bu yöntemle pırıl pırıl yeni alınmış gibi duran koltuklara kavuşabilirsiniz. İşte koltuk temizlerken yapmanız gerekenler...
KOLTUK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
Koltuk silinmesi ile tertemiz sonuçlar elde etmenin yanında koltuklarınızın yapısını da korumaya özen göstermelisiniz bunun için de bez seçimine dikkat etmelisiniz. Silmeye başlamadan önce ne ile sileceğinizi öğrenin...
Koltuklarını temizlemek uğruna kumaşını ve yapısı bozmak istemezsiniz. Bu yüzden temizleyici ürünleri kumaşına göre seçmeniz gerekir.
EVDE KOLTUK SİLME SUYUNA NE KONUR?
Sıcak suyun içine bir miktar arap sabunu karıştırıp yumuşak bir bez yardımıyla koltuklarınızı silin. Böylece kolay bir temizlik sağlayabilir güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Silme işlemini tamamladıktan sonra mutlaka durulamayı unutmayın.
Koltuklarınızı ilk günkü gibi yapacak yöntem bakın neymiş!
PAMUKLU KOLTUKLAR: SABUN & SİRKE
Malzemeler:
1 kahve fincanı sirke
1 fincan ılık su
Çeyrek su bardağı sıvı sabun veya Arap sabunu
Uygulama:
Zamanla lekelenen ve tozlanan koltukları silerken kullanacağınız bu malzemeleri sprey şişe içine aktarın ve spreyi koltuğun lekeli kısmına ya da tüm yüzeyine püskürtün. Deterjanı temizlemek için nemli bir bez kullanmanız çok iyi olur. Nemli ve yumuşak bez koltuğun yüzeyindeki tozları alacak ve işlem sonunda yeni bir görünüm sağlayacaktır.