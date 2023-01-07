Pürüpak kalbe sahip bu burçları sakın üzmeyin! Onlar iyi ama çevresi kötü! İşte 2023'te kalbi paramparça olacak burçlar...
2023 yılının en saf kalpli burçları belli oldu. Bu burçlar sene içerisinde bir noktada oldukça kırılacak. Fakat hemen endişelenmeyin. Gelecek olana hazırlıklı olup gözlerinizi dört açarsanız kimse size bir şey yapamayacak. Astrologlar özellikle ilişki içerisinde olan bu burçlar için uyarılarda bulundu. İşte 2023'ün ponçik ama çevresi kötü olan talihsiz burçları...
07.01.2023 18:07 - Son Güncelleme: 07.01.2023 18:07
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu olanlar aşırı duygusal yapılarıyla dikkat çeker. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir. Yengeç burçları hayatı getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz. Genellikle içine kapanır ve mücadele edemez. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanır. Yengeç burçları aşk ve iş hayatında hayâl ettiği başarıyı yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinde yerini alır.
KOVA BURCU
Sıcak kanlı olan kova ve yükselen kova burcu etrafındaki insanlara kötü niyetli yaklaşamaz ve kötü niyet geliştirecek kadar boş vakte sahip değildir. Kova ve yükselen kova burcu hareketli ve kıpır kıpır yapısıyla ön plana çıkar ve enerjisini ya kendine ya da farklı ve faydalı işlerde kullanır.