Pürüpak kalbe sahip bu burçları sakın üzmeyin! Onlar iyi ama çevresi kötü! İşte 2023’te kalbi paramparça olacak burçlar...

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olanlar aşırı duygusal yapılarıyla dikkat çeker. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir. Yengeç burçları hayatı getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz. Genellikle içine kapanır ve mücadele edemez. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanır. Yengeç burçları aşk ve iş hayatında hayâl ettiği başarıyı yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinde yerini alır.