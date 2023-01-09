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Haberler Yaşam Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV'de gördü teşhis etti

Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV'de gördü teşhis etti

Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmıştı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanan Sardoğan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Mağdur A.A. Müge Anlı'nın programında gördüğü Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi oldu.

takvim.com.tr
09.01.2023 09:51 - Son Güncelleme: 09.01.2023 09:51
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan’ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV’de gördü teşhis etti

Tokat'ta kayıp olan 12 torun 5 çocuk sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi bulmak isteyen yakınları ATV'nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katıldı.

SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI | VİDEO İZLE

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan’ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV’de gördü teşhis etti

Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olarak da aynı köyde yaşayan 41 yaşındaki Sinan Sardoğan da programa katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan olayı gündemi sarstı.

Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan’ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV’de gördü teşhis etti

SAPIK SİNAN SARDOĞAN
"Sapık Sinan Sardoğan" etiketiyle sosyal medyada tepkilerin odağında olan isimle ilgili flaş gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan’ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV’de gördü teşhis etti

Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda o dönemde 12 yaşında olan Suriye uyruklu A. A. cinsel istismara uğramıştı.

Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan’ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV’de gördü teşhis etti

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan gözaltına alındı.

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