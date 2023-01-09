Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayıyla ilgili gündem olan sapık Sinan Sardoğan'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı! TV'de gördü teşhis etti
Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmıştı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanan Sardoğan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Mağdur A.A. Müge Anlı'nın programında gördüğü Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi oldu.
09.01.2023 09:51 - Son Güncelleme: 09.01.2023 09:51
Tokat'ta kayıp olan 12 torun 5 çocuk sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi bulmak isteyen yakınları ATV'nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katıldı.
Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olarak da aynı köyde yaşayan 41 yaşındaki Sinan Sardoğan da programa katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan olayı gündemi sarstı.
SAPIK SİNAN SARDOĞAN
"Sapık Sinan Sardoğan" etiketiyle sosyal medyada tepkilerin odağında olan isimle ilgili flaş gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.