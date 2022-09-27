Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...

28 EYLÜL HAVA DURUMU

BURSA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı