Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirirken, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor. Peki hafta sonu yağış var mı? Yarın yağmur yağacak mı? Yağmur ne zaman geliyor? İşte merak edilenler...
Hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu açıkladı. Akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevreleri ile Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı
28 EYLÜL HAVA DURUMU
BURSA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı