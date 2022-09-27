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Haberler Trend Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...

Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirirken, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor. Peki hafta sonu yağış var mı? Yarın yağmur yağacak mı? Yağmur ne zaman geliyor? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
27.09.2022 23:30 - Son Güncelleme: 27.09.2022 23:30
Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...

Hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu açıkladı. Akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...

HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...

RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevreleri ile Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı

Meteoroloji uyardı! Güneşe aldanmayın! Kuvvetli yağış geliyor! Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr...

28 EYLÜL HAVA DURUMU

BURSA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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