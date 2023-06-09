Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz: Dondurulmuş kıymayı çözdürürken sakın bu hatayı yapmayın! Dediğimizi yapın!

Kıymayı sağlıklı bir şekilde çözdürmek için ise birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. İşte en yaygın kullanılan yöntemler: Buzluktan çıkan kıymayı buzdolabına koyarak çözdürebilirsiniz. Bunun için kıymayı bir gece önceden buzdolabına almak yeterli olacaktır. Buzdolabında yavaşça çözülen kıyma, güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar ve lezzetini korur.