Bağcılar’da öldürülmüş halde bulunan Pınar Damar’ın katilinden kan donduran sözler: Son kez görmek için…
Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydin, "Bayıldı sandım, öldüğünü anladığımda dünyam başıma yıkıldı. Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum" dedi. Mahkeme Adli Tıp Kurumu'na Pınar Damar'ın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı konusunda detaylı rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydin bulunduğu cezaevinden getirilirken Pınar Damar'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
"PINARI KISKANIYORDUM SEVİYORDUM"
Pınar Damar'ın kuzeniyle 7 yıldır dini nikâhlı evli olduklarını belirterek savunmasına başlayan Metin Aydin, "Pınar'a rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Pınarla yaklaşık 5 yıldır bir birlikteliğimiz var. Eşim Nurgül, Pınarla ilişkimi bilmiyordu ama 2 defa mesajlarımızı yakalamıştı. Bizden şüpheleniyordu. Ben saçmalama biz kardeş gibiyiz deyip onu ikna edip, geçiştirmiştim.
Pınar, Nurgül ile birlikte olmamı kıskanıyordu. Olay günü sosyal medya hesabıma girdim. Pınar'ın Ahmet diye birini arkadaş olarak eklediğini fark ettim. Ahmet denen kişinin hesabına girdim, Pınarla benim sürekli gittiğim kafeden paylaşım yapmıştı. İçime kuşku düştü, bende gidip mekâna baktım. Pınarı kıskanıyordum. Seviyordum. Kuşkularımda haklı çıktım samimi bir şekilde Ahmet ile birlikte alkol alıyorlardı" dedi.
Savunmasının devamında Aydin, "Ahmet Pınar'ı bıraktıktan sonra benim aracıma bindi. Arabada 1 saat kadar dolaştık. Bana tuvaletinin geldiğini söyledi. Aracı müsait bir yere çektim. Geldiğinde bana 'Sen kim oluyorsun bana hesap soruyorsun, sen git önce evdekini gönder' dedi, küfürler etti. Ben de sinirlerime hâkim olamadım bir tokat attım. Daha fazla agresifleşti, küfürlerini daha da arttırdı. Bir an ben de boğazını sıktım, sus yeter artık dedim. O an baygınlık geçirdi, ben alkollün etkisiyle bayıldığını sandım. 5 yâda 10 dakika üstünden geçti, dürttüm. Uyanmayınca aracı sağa çektim, kontrol ettim. Öldüğünü o an anladım. İlk önce tek elimle sonra iki elimle boğazını sıktım. Alkolün etkisiyle mi bu kadar kısa sürede boğuldu ben de anlamadım. Dünyam başıma yıkıldı, çok sevdiğim insanı kaybettim, istemeden oldu. Araçla bilinçsiz bir şekilde bir oraya bir buraya gittim. Hiç bir yere sığamıyordum. Sürekli eşim arıyordu nerde kaldın diye. Ben de Pınar'ı yol kenarında çalılık bir yere bırakıp gittim. Kendimde değildim. Bunlar yaşanırken hiç bir cinsel ilişkimiz olmadı. Ben Pınar'ın öldüğünü kabullenemediğim için olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum. Onu görmek için can atıyordum" dedi.