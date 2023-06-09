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"Eşim benden boşanmıyor" diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var

Antalya'da eşinin kendisinden boşanmadığı söyleyen bir genç, 4 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. Eşine yönelik sözleri ile güldüren genç, olayı izleyen annesinden ise helallik isteyerek ağlattı. İşte o görüntüler...

09.06.2023 17:11 - Son Güncelleme: 09.06.2023 17:11
Eşim benden boşanmıyor diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var

Antalya'da inin kendisinden boşanmadığı söyleyen bir genç, 4 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu.

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Eşim benden boşanmıyor diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 960 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında yaşandı. Alınan bilgiye göre; çatıdan ayağını dışarı sarkıtan Mehmet Demir'i (26) görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eşim benden boşanmıyor diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var

Zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs, binaya kimsenin girmesine ve polislerin iletişim kurmasına izin vermedi. Polislerin ikna çalışması devam ederken, şahsın aile yakınları da olay yerine geldi.

Eşim benden boşanmıyor diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var

Şahıs inin kendisiyle boşanmadığını söyleyerek, boşanması durumunda ineceğini belirtti. Polis ekiplerin şahsın talepleri doğrultusunda eşini de olay yerine getirdi.

"ÜZERİNE DE 10 BİN TL PARA VERECEĞİM"

Şahsın, "Eşim benden boşansın, ona tüm borçlarımı ödeyerek üzerine de 10 bin TL para vereceğim. Dedem mezardan çıksa aşağı inmem. Eşim kağıda imza atsın. Eşim beni çok seviyor boşamıyor. Aşık seviyor, ne istedi ise verdim ama boşanmıyor. Motosikletimi de vereceğim benimle boşansın" demesi güldürdü.

Eşim benden boşanmıyor diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var

HELALLİK İSTEDİĞİ ANNESİNİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen anne ise çocuğunu çatıda görünce gözyaşlarını tutamadı. Annesini aşağıda gören genç annesi ve ağabeyinden helallik istedi.

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