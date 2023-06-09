"Eşim benden boşanmıyor" diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var

Şahıs eşinin kendisiyle boşanmadığını söyleyerek, boşanması durumunda ineceğini belirtti. Polis ekiplerin şahsın talepleri doğrultusunda eşini de olay yerine getirdi.



"ÜZERİNE DE 10 BİN TL PARA VERECEĞİM"

Şahsın, "Eşim benden boşansın, ona tüm borçlarımı ödeyerek üzerine de 10 bin TL para vereceğim. Dedem mezardan çıksa aşağı inmem. Eşim kağıda imza atsın. Eşim beni çok seviyor boşamıyor. Aşık seviyor, ne istedi ise verdim ama boşanmıyor. Motosikletimi de vereceğim benimle boşansın" demesi güldürdü.



