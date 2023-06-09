"Eşim benden boşanmıyor" diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var
Antalya'da eşinin kendisinden boşanmadığı söyleyen bir genç, 4 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. Eşine yönelik sözleri ile güldüren genç, olayı izleyen annesinden ise helallik isteyerek ağlattı. İşte o görüntüler...
Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 960 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında yaşandı. Alınan bilgiye göre; çatıdan ayağını dışarı sarkıtan Mehmet Demir'i (26) görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şahıs eşinin kendisiyle boşanmadığını söyleyerek, boşanması durumunda ineceğini belirtti. Polis ekiplerin şahsın talepleri doğrultusunda eşini de olay yerine getirdi.
"ÜZERİNE DE 10 BİN TL PARA VERECEĞİM"
Şahsın, "Eşim benden boşansın, ona tüm borçlarımı ödeyerek üzerine de 10 bin TL para vereceğim. Dedem mezardan çıksa aşağı inmem. Eşim kağıda imza atsın. Eşim beni çok seviyor boşamıyor. Aşık seviyor, ne istedi ise verdim ama boşanmıyor. Motosikletimi de vereceğim benimle boşansın" demesi güldürdü.