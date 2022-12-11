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Haberler Trend Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı'nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı'nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl aradan sonra bir yarışmacı daha 1 milyonluk soruya kadar gelmeyi başardı. Pazar akşamlarının vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Geçtiğimiz hafta yarışan Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruyu bilerek son soruya kadar geldi. Bu akşam ise o 1 milyonluk soru açılacak ve Batu Alıcı 1 milyonluk para ödülünün sahibi olacak. Öte yandan sosyal medyada 1 milyonluk soru hakkında bir çok paylaşım yapılıyor. Alıcı adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Peki Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Batu Alıcı 1 milyonluk soruyu açtırdı mı?

11.12.2022 14:07 - Son Güncelleme: 11.12.2022 14:09
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı’nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gün geldi çattı. ATV'nin reyting rekortmeni programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Pazar ekrana geliyor. Bu haftaki programa Batu Alıcı damga vurdu. 400 bin TL değerindeki soruyu doğru cevaplayarak 3 yılın ardından 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan genç yarışmacı milyonlara heyecan yaşattı. İşte Batu Alıcı'nın 1 milyonluk soruya kadarki tüm doğru cevap verdiği sorular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı’nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

1) ''Bana koltuk çıkmanı beklerdim'' diyen biri muhatabına hangi mesajı vermiş olur?

a) Beni desteklemeliydin

b) taşınmama yardım etmeliydin

c) Balkonu odaya katmalıydın

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı’nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

2) Külkedisi adlı masalın en bilinen versiyonunda katıldığı baloyu gece yarısı olmadan önce hızlıca terk etmeye çalışan külkedisinin başına hangisi gelir?

a) Ceketinin dikişleri sökülür

b) Telefonun ekranı kırılır

c) Çantasını kaptırır

d) Ayakkabısını düşürür

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı’nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

3)Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belgenin adının doğru yazılışı hangisidir?

a) Taktir belgesi

b) Tahkir belgesi

c) Takdir belgesi

d) Takrir belgesi

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı’nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

4) Tarla sürmeye gitmek anlamına gelen ifade hangisidir?

a) Mars etmek

b) Çifte gitmek

c) Pike çekmek

d) Fırfır yapmak

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