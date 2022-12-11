Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı'nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı
Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl aradan sonra bir yarışmacı daha 1 milyonluk soruya kadar gelmeyi başardı. Pazar akşamlarının vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Geçtiğimiz hafta yarışan Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruyu bilerek son soruya kadar geldi. Bu akşam ise o 1 milyonluk soru açılacak ve Batu Alıcı 1 milyonluk para ödülünün sahibi olacak. Öte yandan sosyal medyada 1 milyonluk soru hakkında bir çok paylaşım yapılıyor. Alıcı adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Peki Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Batu Alıcı 1 milyonluk soruyu açtırdı mı?
11.12.2022 14:07 - Son Güncelleme: 11.12.2022 14:09
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gün geldi çattı. ATV'nin reyting rekortmeni programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Pazar ekrana geliyor. Bu haftaki programa Batu Alıcı damga vurdu. 400 bin TL değerindeki soruyu doğru cevaplayarak 3 yılın ardından 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan genç yarışmacı milyonlara heyecan yaşattı. İşte Batu Alıcı'nın 1 milyonluk soruya kadarki tüm doğru cevap verdiği sorular...