Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Batu Alıcı’nın 1 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gün geldi çattı. ATV'nin reyting rekortmeni programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Pazar ekrana geliyor. Bu haftaki programa Batu Alıcı damga vurdu. 400 bin TL değerindeki soruyu doğru cevaplayarak 3 yılın ardından 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan genç yarışmacı milyonlara heyecan yaşattı. İşte Batu Alıcı'nın 1 milyonluk soruya kadarki tüm doğru cevap verdiği sorular...