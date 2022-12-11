Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! 1 Milyon TL’yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Kim Milyoner Olmak ister'de 3 yıl sonra bir ilk yaşanacak. 11 Aralık 2022 Pazar günü yani bu akşam Batu Alıcı 1 milyonluk soru ile karşı karşıya kalacak. Geçtiğimiz hafta 400 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Alıcı, süre yetmediği için bugün yarışmaya devam edecek. 1 milyonluk soruyu açan Batu Alıcı akıllara Arda Ayten'i getirdi.