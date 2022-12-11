Vav TV İzle
Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! 1 Milyon TL'yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! 1 Milyon TL'yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 1 milyonluk ödülü alan son yarışmacı Arda Ayten'in şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. Geçtiğimiz Pazar günü 20 yaşındaki Batu Alıcı, verdiği doğru yanıtlarla 1 Milyon TL'lik son soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Alıcı'nın 1 milyonu alıp almayacağı bu akşam belli olacak. Öte yandan 3 yıl önce 1 milyonu almayı başaran Arda Ayten yarışmadan sonra ortadan kayboluştu. İşte Arda Ayten'in son hali...

11.12.2022 17:24 - Son Güncelleme: 11.12.2022 17:35
Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! 1 Milyon TL’yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Kim Milyoner Olmak ister'de 3 yıl sonra bir ilk yaşanacak. 11 Aralık 2022 Pazar günü yani bu akşam Batu Alıcı 1 milyonluk soru ile karşı karşıya kalacak. Geçtiğimiz hafta 400 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Alıcı, süre yetmediği için bugün yarışmaya devam edecek. 1 milyonluk soruyu açan Batu Alıcı akıllara Arda Ayten'i getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! 1 Milyon TL’yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Arda Ayten, ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak ister ile adını Türkiye'ye duyurmuştu.

Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! 1 Milyon TL’yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu olan Arda Ayten'in şimdi ne yaptığı merak ediliyor.

https://www.takvim.com.tr/galeri/trend/kim-milyoner-olmak-ister-batu-alici-kimdir-kac-yasinda-nereli-batu-alici-kazandi-mi-ne-kadar-kac-tl-kazandi-1-milyonluk-soru-ne

Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! 1 Milyon TL’yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Sempatik ve pozitif tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ayten'in son hali ortaya çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! 1 Milyon TL’yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! İşte son hali...

Genç yarışmacı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan da tam not almıştı.

SON DAKİKA