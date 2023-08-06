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İstenmeyen tüyler tarih oluyor! Epilasyonu unutun! Mucize yöntem ortaya çıktı

Hayatın her alanında gelişen teknoloji ve bilimsel ilerlemeler, istenmeyen tüylerle mücadeleyi de kolaylaştırıyor. Bugün birçok farklı yöntemle tüylerden kurtulmak mümkün. Hayatınızı epilasyonla uğraşarak mı geçiriyorsunuz? Artık tüylerle mücadele etmek tarih oluyor! İşte tüyleri yok edecek o yöntem...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 22:24 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 22:24
İstenmeyen tüyler tarih oluyor! Epilasyonu unutun! Mucize yöntem ortaya çıktı 1

Tüylerle mücadele etmek artık tarih oluyor! Size harika bir yöntem sunuyoruz: Epilasyona gerek duymadan, tek bir seferde istenmeyen tüylerinizden kurtulun! Şaşırtıcı ve kolay doğal tarif ile tüy problemi sonsuza dek geride kalacak.

İstenmeyen tüyler tarih oluyor! Epilasyonu unutun! Mucize yöntem ortaya çıktı 2

Malzemeler:

– 1 yemek kaşığı karbonat
– 1 yemek kaşığı tuz
– 1 yemek kaşığı mısır unu
– 1 çay kaşığı zerdeçal
– 2 yemek kaşığı süt

İstenmeyen tüyler tarih oluyor! Epilasyonu unutun! Mucize yöntem ortaya çıktı 3

İstenmeyen tüylerin bulunduğu bölgeyi temizleyin ve kurulayın. Ardından hazırladığınız karışımı tüylerin üzerine sürün ve hafifçe masaj yaparak yedirin.

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