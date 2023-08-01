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Ter kokusuna kökten çözüm! Daha önce yapılmamıştı! 24 saat etkili formül! Deodorantları çöpe atın!

Ter kokusu, yaz aylarında birçok insanın mücadele ettiği yaygın bir sorundur. Kötü kokuyu engellemek için kullanılan kimyasal içerikli deodorant ve antiperspirantlar, cilt sağlığına zarar verebilir ve ciddi yan etkilere yol açabilir. Neyse ki, ter kokusundan doğal yollarla da kurtulmak mümkündür. Doğal yöntemler hem sağlığınıza zarar vermez hem de çevre dostu olabilmektedir. İşte ter kokusunu önleyen doğal formüller...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:40 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:40
Ter kokusuna kökten çözüm! Daha önce yapılmamıştı! 24 saat etkili formül! Deodorantları çöpe atın! 1

Yaz aylarında ter kokusu, birçok insanın mücadele ettiği yaygın bir sorundur. Kötü kokuyu engellemek için kullanılan kimyasal içerikli deodorant ve antiperspirantlar, cilt sağlığına zarar verebilir ve ciddi yan etkilere yol açabilir. Neyse ki, ter kokusundan doğal yollarla da kurtulmak mümkündür. Doğal yöntemler hem sağlığınıza zarar vermez hem de çevre dostudur.

Ter kokusuna kökten çözüm! Daha önce yapılmamıştı! 24 saat etkili formül! Deodorantları çöpe atın! 2

Limon

Limonun doğal antibakteriyel özellikleri vardır ve ter kokusuna karşı etkili bir çözüm olabilir. Bir limonu dilimleyerek veya suyunu sıkarak terleyen bölgelere uygulayabilirsiniz. Ayrıca limonlu su ile banyo yapmak da ferahlatıcı bir etkiye sahip olabilir.

Ter kokusuna kökten çözüm! Daha önce yapılmamıştı! 24 saat etkili formül! Deodorantları çöpe atın! 3

Elma sirkesi

Elma sirkesi de ter kokusunu azaltmada yardımcı olabilir. Bir pamuk topu yardımıyla elma sirkesini terleyen bölgelere uygulayabilir veya biraz elma sirkesini su ile karıştırarak banyo yapabilirsiniz. Ancak, elma sirkesinin cilde direkt olarak uygulanması cildiniz hassassa tahrişe yol açabilir, bu yüzden önce cildinizin reaksiyonunu kontrol etmek için az miktarda denemek iyi bir fikir olacaktır.

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