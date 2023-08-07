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Zayıflamak isteyenler Canan Karatay'a kulak versin! " 14 günde kalça ve göbeği yok ediyor! Uyurken bile yağ yakacaksınız..."

Prof. Dr. Canan Karatay'ın zayıflama önerileri, kilo vermek isteyenler için oldukça değerli bilgiler sunuyor. Uzmanın paylaştığı diyet tarifi ve püf noktaları sayesinde düz bir karına sahip olmak ve kilo verme sürecini kolaylaştırmak mümkün. Karatay'ın önerdiği beslenme düzeni, sağlıklı ve dengeli besinleri içeriyor. Bu düzende, karbonhidrat alımının kısıtlanması ve protein ağırlıklı bir beslenme planının takip edilmesi öneriliyor. Aynı zamanda, düzenli aralıklarla beslenmek ve öğün atlamamak da önemli bir nokta olarak vurgulanıyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 09:14 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:14
Zayıflamak isteyenler Canan Karatay’a kulak versin! 14 günde kalça ve göbeği yok ediyor! Uyurken bile yağ yakacaksınız... 1

Canan Karatay'ın incelten tarifi ortaya çıktı! Uyurken bile cayır cayır göbek yağı eritmenin sırrını açıklayan uzman isim büyük ilgi çekti. Ünlü beslenme uzmanı ve Prof. Dr. Canan Karatay, zayıflamak isteyenlere etkili bir diyet tarifi sunuyor. İşte Karatay'ın çatır çatır yağ yaktıran tarifi...

Zayıflamak isteyenler Canan Karatay’a kulak versin! 14 günde kalça ve göbeği yok ediyor! Uyurken bile yağ yakacaksınız... 2

"UYURKEN KİLO VERMENİZ MÜMKÜN"

"Kilo vermek sadece yemekle olmuyor, uyurken de kilo vermeniz mümkün" açıklamasında bulunan Prof. Dr. Canan Karatay

Zayıflamak isteyenler Canan Karatay’a kulak versin! 14 günde kalça ve göbeği yok ediyor! Uyurken bile yağ yakacaksınız... 3

"Yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtti. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor."

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