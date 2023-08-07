Zayıflamak isteyenler Canan Karatay'a kulak versin! " 14 günde kalça ve göbeği yok ediyor! Uyurken bile yağ yakacaksınız..."

Prof. Dr. Canan Karatay'ın zayıflama önerileri, kilo vermek isteyenler için oldukça değerli bilgiler sunuyor. Uzmanın paylaştığı diyet tarifi ve püf noktaları sayesinde düz bir karına sahip olmak ve kilo verme sürecini kolaylaştırmak mümkün. Karatay'ın önerdiği beslenme düzeni, sağlıklı ve dengeli besinleri içeriyor. Bu düzende, karbonhidrat alımının kısıtlanması ve protein ağırlıklı bir beslenme planının takip edilmesi öneriliyor. Aynı zamanda, düzenli aralıklarla beslenmek ve öğün atlamamak da önemli bir nokta olarak vurgulanıyor.