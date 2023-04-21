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Haberler Trend iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı! Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...

iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı! Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...

Yapılan araştırmalar bazı uygulamaların kullanıcıların hem bilgilerini hem de parasını çaldığını ortaya çıkardı. Bu uygulamaların binlerce kişi tarafından indirildiği görülüyor. Güvenlik uzmanları akıllı telefon kullanıcılarını bu tehlikelere karşı uyardı. Kullanıcıların bilgi ve parasını çalan uygulamalara karşı bazı korunma tedbirleri bulunuyor ve bu bağlamda bu uygulamaları saniyesinde silmeniz gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.

21.04.2023 14:28 - Son Güncelleme: 21.04.2023 14:28
iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı! Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...

iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı. Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse yandınız. Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı! Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...

SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT

Sahte uygulamalar, bazı işlevleri yerine getiriyor gibi görünüyor. Aslında kullanıcının bilgilerini veya parasını çalmak için tasarlanıyor.

iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı! Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...

SES KAYIT UYGULAMALARI

Ses kayıt uygulamaları, kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmek için kullanabilecekleri uygulamalardır.

iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı! Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...

Ancak bazıları, kullanıcılardan gizli bir şekilde kaydedilen konuşmaları toplayarak bunları kötü amaçlı faaliyetler için kullanırlar.

iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı! Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...

Bilinmeyen İnternet Tarayıcıları

Bilinmeyen internet tarayıcıları kullanıcının internet aktivitelerini takip etmek için tasarlanmıştır.

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