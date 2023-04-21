iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı. Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse yandınız. Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.