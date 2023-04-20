Bir gün bir kişi yapay zekaya "insanlığı yok et" komutu verdi. Yapay zeka, adı açıklanmayan kullanıcının yeni programı "insanlığı yok etmek", "küresel hakimiyet kurmak" ve "ölümsüzlüğe ulaşmak" için neler yapabileceğini görmek üzere tasarladığını belirtti. Yapay zeka ChaosGPT hemen işe koyuldu ve Twitter'da amacı için nükleer bombalar bulmaya ve destek toplamaya çalıştı.