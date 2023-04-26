Yapay zeka harekete geçti! Hepsini tek tek ekarte ediyor! 5 yıl içinde tarihe karışacaklar!

Yapay zeka son yıllarda birçok sektörde önemli bir etkiye sahip oldu ve iş dünyasını değiştirmeye devam ediyor. Geleneksel meslekler artık yapay zeka tarafından tehdit ediliyor ve bu nedenle birçok sektörün geleceği belirsiz hale geldi. Şüphesiz ki yapay zeka ve otomasyon teknolojileri birçok mesleği etkileyecek ve bazılarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacak.