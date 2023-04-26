Yapay zeka harekete geçti! Hepsini tek tek ekarte ediyor! 5 yıl içinde tarihe karışacaklar!
Sürekli gelişen yapay zeka pek çok mesleği tehdit etmeye devam ediyor. OpenAI ve Google'ın geliştirdiği botlar insansı diyalog konusunda da ilerleme kaydediyor. Yapay zekanın birçok sektörü ele geçirmesi ve bazı mesleklerin tehlike altına girmesi insanları endişelendiriyor. Bu kapsamda sizlere yapay zeka tarafından tehdit edilen meslekleri tek tek aktarıyoruz.
Yapay zeka son yıllarda birçok sektörde önemli bir etkiye sahip oldu ve iş dünyasını değiştirmeye devam ediyor. Geleneksel meslekler artık yapay zeka tarafından tehdit ediliyor ve bu nedenle birçok sektörün geleceği belirsiz hale geldi. Şüphesiz ki yapay zeka ve otomasyon teknolojileri birçok mesleği etkileyecek ve bazılarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacak.
HANGİ SEKTÖRLERİ TEHDİT EDECEK?
Yapay zeka tabanlı teknolojinin insanların işlerini devralmasıyla ilgili akıllardaki sorular artarken uzmanlar bunun uzun bir süreye yayılacağını söylüyor.
Teknolojinin gelişmesiyle yapay zekalar da gelişiyor ve iş alanlarında daha çok kullanılmaya başlıyor. Uzmanlara göre gelişen yapay zeka teknolojisinin beraberinde muhasebecilik, teknik yazarlık, sekreterlik, noterlik, satış danışmanlığı, emlakçılık gibi mesleklerin yok olması ön görülüyor.
Bankacılık ve finansal hizmetler
Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe insanların yaptığı birçok işi yapabilir. Örneğin hesap açma, kredi risk analizi, ödeme işlemleri ve müşteri hizmetleri gibi işler yapay zeka tarafından gerçekleştirilebilir.
Sigortacılık
Sigortacılık sektöründe yapay zeka ve otomasyon teknolojileri, poliçe işlemleri, hasar tespiti ve risk analizi gibi birçok işi gerçekleştirebilir.