İnanılır gibi değil... Yapay zeka 2023 model Tofaş Şahin'i sil baştan çizdi sosyal medya karıştı! "O eski halinden eser yok şimdi"

İnanılır gibi değil... Yapay zeka 2023 model Tofaş Şahin'i sil baştan çizdi sosyal medya birbirine girdi! "O eski halinden eser yok şimdi" yorumları peş peşe yapıldı. Tofaş'ın kuş serisi içinde yer alan Şahin modeli Türkiye'de bir dönem en çok kullanılan araç modellerinden birisi oldu. Yapay zeka 2023 model Tofaş Şahin'i çizdi sosyal medya şaştı kaldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede viral olurken paylaşımların altına binlerce yorum yağdı.