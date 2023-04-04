YouTube'daki müstehcen videoların arkasından şantaj çıktı: Genç kızların kabusu oldu!
Akılalmaz sapık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada daha fazla izlenmek uğruna yapılan şeyler artık sınır tanımıyor. Bir sosyal medya fenomeninin kendisi ile video çekmek için ikna ettiği kızlarla buluştuğu buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği iddia edildi. Konuya ilişkin konuşan genç kızlardan C.K, "Video sırasında bir arkadaşımızın müstehcen görüntülerini yakalamış, arkadaşımız istememesine rağmen görüntüyü alıp belli bir miktar karşılığında paralı bir platforma satmış. Videonun kalkmasını isteyen kadınlardan para talep ederek şantaj yapıyor. Videoları arşivliyor, satıyor ve asla gerçekten silmiyor." dedi. İşte akılalmaz olayın detayları...
"BENİM VİDEOMU DEFALARCA KALDIRACAĞINI SÖYLEDİ ANCAK KALDIRMADI"
Sabah'ın haberien göre, kendisi ile 1 yıl kadar önce instagram uygulaması üzerinden tanıştım diyen C.A.; "Benim videomu defalarca kaldıracağını söyledi ancak kaldırmadı. En son ben ısrarcı olunca senin bende özel fotoğrafların var dedi. Attığı fotoğraf benim telefonumdan çekilmiş özel fotoğrafımdı onun eline nasıl geçti bilmiyorum" dedi.
"VİDEODA AÇILAN ÖZEL BÖLGELERİMİZİ KESİP BAŞKA PLATFORMLARDA PARA İLE DAHİ SATIYORMUŞ"
Kızlardan G.C. ise; "Öyle şeyler söyleyip ikna ediyor ki kuşkusuz kendisine inanıyorsun. Nasıl olsa istemediğimiz an yayınlanmaz diye devam ediyoruz ama o aslında o kaosu istiyor. Video öyle daha çok izleniyor. Bizim videoda açılan özel bölgelerimizi kesip başka platformlarda para ile dahi satıyormuş" dedi.
"AÇIK GİYİNMEYENLE VİDEO ÇEKMİYOR"
Mağdur kızların ortak arkadaşı olan C. K. ise onların sesini duyurmak için elinden geleni yaptığını söyleyip "Youtube platformunda taciz, alıkoyma, tehdit, aşağılama ve +18 içeriklerden oluşan videoları gördükten sonra ben paylaşımlar yaptım. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Ardından mağdur kadınlar bana tek tek yazmaya başladı. D. A. isimli şahıs kadınlarla araba içinde sözde gizli kamerayla video çeken bir şahıs." dedi.