YouTube'daki müstehcen videoların arkasından şantaj çıktı: Genç kızların kabusu oldu!  

"VİDEODA AÇILAN ÖZEL BÖLGELERİMİZİ KESİP BAŞKA PLATFORMLARDA PARA İLE DAHİ SATIYORMUŞ"

Kızlardan G.C. ise; "Öyle şeyler söyleyip ikna ediyor ki kuşkusuz kendisine inanıyorsun. Nasıl olsa istemediğimiz an yayınlanmaz diye devam ediyoruz ama o aslında o kaosu istiyor. Video öyle daha çok izleniyor. Bizim videoda açılan özel bölgelerimizi kesip başka platformlarda para ile dahi satıyormuş" dedi.