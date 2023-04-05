Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu... Korkunç ifade ortaya çıktı: "Yakmayı düşündük sonra 6 ay boyunca..."

Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan ayrıldıktan sonra ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Fuhuş yapmaya zorlandığı öne sürülen Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1.5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu. Kiraz Alkurt, Naime Ceyda'nın kendisine bırakıldığını, bakıcılık yaptığını söylemesi üzerine gözaltına alındı. Kiraz Alkurt, sorgusunda bakıcılık yaptığını ve Lina Nazlı'yı hiç görmediğini söyledi.