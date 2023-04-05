Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu... Korkunç ifade ortaya çıktı: "Yakmayı düşündük sonra 6 ay boyunca..."
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu... Korkunç ifade ortaya çıktı. Melissa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın kızı minik Lina, geçtiğimiz eylül ayında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada Mehmet Aksu'nun Şahinbey İlçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerinde derin dondurucuda bulunmuştu... Küçük Lina'nın vücudunda çok sayıda sigara yanığı ve ısırık izlerinin bulunduğu, ısırık izlerinin Mehmet Aksu tarafından yapıldığı tespit edildi. Lina'nın cansız bedenini yakmayı düşündüklerini söyleyen Muhabbet Toz ifadesinde, bu fikirden vazgeçerek derin dondurucuya koymaya karar verdiklerini söyledi. İşte kan donduran detaylar...
"YAKMAYI DÜŞÜNDÜK SONRA 6 AY BOYUNCA..."
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu... Korkunç ifade ortaya çıktı.
Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan ayrıldıktan sonra ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Fuhuş yapmaya zorlandığı öne sürülen Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1.5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu. Kiraz Alkurt, Naime Ceyda'nın kendisine bırakıldığını, bakıcılık yaptığını söylemesi üzerine gözaltına alındı. Kiraz Alkurt, sorgusunda bakıcılık yaptığını ve Lina Nazlı'yı hiç görmediğini söyledi.
Kiraz Alkurt, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Naime ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Mehmet Aksu polisi arayarak Lina Nazlı Erbay'ın öldüğünü ve cansız bedeninin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında, derin dondurucuda saklandığını söyledi. Polisin gözaltına aldığı Aksu, Lina'nın Muhabbet Toz tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Muhabbet Toz'un da gözaltına alınmasının ardından Seyrantepe Mahallesi'ne giden ekipler, giyim mağazasındaki derin dondurucuda Lina'nın cansız bedenine ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklanırken Lina'nın cansız bedeninin 6 ay boyunca derin dondurucuda saklandığı ortaya çıktı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, derin dondurucuda cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Lina'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Mehmet Aksu'nun 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Çocuğa karşı eziyet' suçlarından 28 yıla kadar, Muhabbet Toz hakkında ise 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.