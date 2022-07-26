Herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak! Devlet kurumu açıkladı! İşte kira yardımı başvuru belgeleri...

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda ihtiyacı olan aileler için en önemli kurumların başında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelmektedir. Bakanlık, faturadan gıdaya, barınmadan eğitime daha pek çok kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmekte ve alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara yardım tutarlarını ulaştırmaktadır.