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Van'dan Bodrum'u Antalya'yı aratmayan görüntüler... Plaja akın ettiler

Van'dan gelen görütünler Bodrum ve Antalya sahillerini aratmadı... Van'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. İşte yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajdan görüntüler...

25.07.2022 09:33 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:35
Van’dan Bodrum’u Antalya’yı aratmayan görüntüler... Plaja akın ettiler

Van'dan gelen görütünler Bodrum ve Antalya sahillerini aratmadı...

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Van’dan Bodrum’u Antalya’yı aratmayan görüntüler... Plaja akın ettiler

'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanına sahip Van Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu.

Van’dan Bodrum’u Antalya’yı aratmayan görüntüler... Plaja akın ettiler

Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Van’dan Bodrum’u Antalya’yı aratmayan görüntüler... Plaja akın ettiler

PLAJ DOLUĞ TAŞTI

'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı.

Van’dan Bodrum’u Antalya’yı aratmayan görüntüler... Plaja akın ettiler

Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

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