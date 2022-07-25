Van'dan Bodrum'u Antalya'yı aratmayan görüntüler... Plaja akın ettiler
Van'dan gelen görütünler Bodrum ve Antalya sahillerini aratmadı... Van'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. İşte yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajdan görüntüler...
25.07.2022 09:33 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:35
'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanına sahip Van Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu.
Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.