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Haberler Trend Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

Bu optik illüzyonda, çekirdeksiz karpuz dilimini 12 saniyede bulmanız gerekiyor.

takvim.com.tr
29.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 29.03.2023 12:30
Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

Bu optik illüzyon, görme yeteneğinizi ve gözlem becerilerinizi test edecek. Çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede tespit edin ve gözlerinizin ne kadar iyi olduğunu görün. Bu testi geçenler keskin nişancılık bile yapabilir. İşte o görsel...

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Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

Çekirdeksiz karpuzu gördünüz mü?

Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

İpucu: Çekirdeksiz karpuz dilimi, görselin sağ tarafında yer alıyor.

Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

12 aniyede bulduysanız en keskin gözlere sahipsiniz!

Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

Bu optik illüzyonda çeşitli deniz canlılarının ve okyanus atıklarının olduğunu görebilirsiniz. Plastikler ve hayvanlar arasında sinsi bir kaplumbağa bulunuyor. Bakalım kaplumbağayı bulabilecek misiniz?

Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

Gizli kaplumbağayı hala bulamadınız mı?

Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

Bu optik illüzyonda okyanustaki kaplumbağayı 9 saniyede bulmanız gerekiyordu. Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Doğru cevabı fotoğraftan inceleyebilirsiniz.

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