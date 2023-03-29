Görseldeki çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede bulan keskin nişancı bile olabilir... Şahin gözlüler buraya!

29.03.2023 12:30
- Son Güncelleme: 29.03.2023 12:30
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Bu optik illüzyon, görme yeteneğinizi ve gözlem becerilerinizi test edecek. Çekirdeksiz karpuzu 12 saniyede tespit edin ve gözlerinizin ne kadar iyi olduğunu görün. Bu testi geçenler keskin nişancılık bile yapabilir. İşte o görsel...
İpucu: Çekirdeksiz karpuz dilimi, görselin sağ tarafında yer alıyor.
12 aniyede bulduysanız en keskin gözlere sahipsiniz!
Bu optik illüzyonda çeşitli deniz canlılarının ve okyanus atıklarının olduğunu görebilirsiniz. Plastikler ve hayvanlar arasında sinsi bir kaplumbağa bulunuyor. Bakalım kaplumbağayı bulabilecek misiniz?
Gizli kaplumbağayı hala bulamadınız mı?
Bu optik illüzyonda okyanustaki kaplumbağayı 9 saniyede bulmanız gerekiyordu. Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Doğru cevabı fotoğraftan inceleyebilirsiniz.