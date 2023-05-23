Görenler dumur oldu! Vatandaşlar kaçacak yer arıyor! O ilimizde istila başladı

Yapılan incelemeler sonucunda yılanın kır yılanı olduğu belirtilmiştir. Ancak bazı kişiler ise su yılanı olduğunu ifade etmektedir. Bu durum, yılanların türünün belirlenmesi ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi açısından önem arz etmektedir. Gençler genellikle yılanlardan uzak durmayı tercih ederken, bazı cesur kişiler ise yılanı daha yakından incelemek için adımlar atmaktadır.