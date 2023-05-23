HAVA DURUMU| Meteoroloji’den 15 ile uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan yeni tahminlere göre bugün yurdun bazı bölümlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı duyuruldu. Meteoroloji 15 ile "sarı ve turuncu kodlu" uyarıda bulunurken, Adana ve Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan yağış cadde ve sokakları göle döndürdü. 5 günlük hava durumu tahmininde ise hafta sonuna kadar yurt genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği öngörülüyor.
YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İç Ege ve Akdeniz ile Muğla, Eskişehir, Ankara, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.